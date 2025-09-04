Турски прокурор беше убит при нападение с нож в ресторант в Истанбул, съобщава АПА.

Покушението е било извършено вчера вечерта. Властите са започнали разследване по случая.

58-годишният Ерджан Кайхан - прокурор, работещ в съдебната палата Чаглаян в Истанбул, е бил смъртоносно ранен, след като гърлото му е било прерязано, докато се е хранел в ресторант в квартал "Омерли".

Заподозреният се е приближил до Кайхан на масата му, преди да извърши нападението с нож. Властите съобщиха, че двамата мъже са имали предварителен спор, въпреки че подробности за естеството на конфликта им не са разкрити.

Полицията арестува нападателя на място след нападението.

Екипи за спешна медицинска помощ са се отзовали на мястото на инцидента, но въпреки усилията си не са успели да спасят Кайхан. Прокурорът е починал от раните си в ресторанта.

Главната анадолска прокуратура на Истанбул е започнала разследване на убийството.

Провинциалното правителство на Истанбул потвърди ареста и обяви многостранно разследване на смъртта на прокурора.