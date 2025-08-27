Момче на 15-години беше прието днес по спешност в „Неврохирургията“ на бургаската болница, след като се заби с електрическа тритонетка в крайпътен бордюр в Малко Търново, съобщи току-що Областната дирекция на МВР-Бургас. Инцидентът станал към 07.00 часа днес. Водачът не е тестван с дрегер за употреба на алкохол или наркотици, поради здравословното му състояние, уточниха от полицията. Но му е взета кръв за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство.