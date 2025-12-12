Два часа и половина след като правителството обяви оставка вчера, получихме процедура от Комисията за финансов надзор да вдигнем цените на застраховките.

Големански, издигнат от ГЕРБ, и Данаилов от ИТН задължават ДаллБогг, най-големия български застраховател, да вдигне цените на застраховките и разпространяват твърдения, че това идва „най-отгоре“. Каква може да е целта, независимо от техните скалъпени „страхове“ за финансови затруднения, които заедно с явни манипулации, разпространяват вече 8 месеца? Дали това е началото на хаоса, за който вчера говори ИТН? Дали това е началото на хиперинфлацията, с която се плашат хората след оставката на правителството?

Ние сме силно против подобен фарс, създаден чрез продължителен административен произвол и злоупотреба с надзорни правомощия на държавен регулатор. В европейска България няма място – отдавна – за подобни поръчкови практики и болшевишки интервенции в пазарните отношения.

Г-н Борисов, моля вземете и гласувайте в Народното събрание оставките на Големански и Данаилов, които организират вмешателство в работата на други държавни органи и сдружения, упражняват некомпетентно и вредоносно за гражданите регулаторната си власт и разрушават финансовата стабилност в страната, на прага на еврозоната.

Проф. Тони Веков