На 12 декември православна църква чества Свети Спиридон Чудотворец - един от великите светии и чудотворци от 4 век. Свети Спиридон е покровител и на грънчарите, керемидарите, тухларите и козарите.



Народните вярвания са, че светецът предпазва от кожни заболявания. Затова жените правят специални обредни хлябове и да ги раздават за здраве.



Свети Спиридон е покровител и на грънчарите, керемидарите, тухларите и козарите. Народът разказва, че св. Спиридон бил кондурджия (обущар), затова и до днес работещите в обувната промишленост и обущарите почитат деня му.



Празнуват също и други занаяти – шивачи, абаджии, бакърджии, дюлгери. Разбира се, като спомен от разказите за него особена почит му оказват керемидарите и тухларите.



Приема се и като покровител на конете и едрия добитък. Празнуват и козарите. Култът на този светец е най-разпространен в Южна и Югоизточна България. Той особено е популярен сред християнското население на Родопите и в района на Благоевград.



Денят се празнува срещу рани, порязване, обриви и пъпки(струпки), екземи. Народът вярва, че св. Спиридон е лечителят на тези болести и в негова чест се месят колачи – питки, кравайчета, които се раздават на съседи и роднини с пожеланието светецът да прогони болестта далеч от дома.



Не само болести лекувал, но и при суша дъжд измолвал, при киша спирал валежа, поради което го почитали и бедни, и богати. Там, където го имат за покровител на конете, жените раздават рано сутринта обреден хляб за здравето на животните.

Метеорологични прогнози

Каквото е времето през 12-те дни след св. Спиридон, такова ще е то през съответните месеци през следващата година: на първия ден съответства януари, на втория – февруари и т.н.



Това е част от двата цикъла 12-дневни прогнози, които се правят от 1 до 12 декември и от 12 до 24 декември.



Народът особено внимателно е следил времето преди преминаването от един на друг годишен цикъл, от едно състояние на света в друго, когато все още времето е междинни, пределно и гранично. Не само дните, но и 12 следващи нощи показват какво ще бъдат месеците, които идват.



Имен ден празнуват: Спиро, Спиридон, Дарин, Дарина, Дария, Дарко, както и десетки производни техни имена.