„Детенцето ми си отива, а дойде само на море за 5 дни. В петък трябваше да си тръгват, а в четвъртък следобед се случи трагедията. Този човек нямаше право да я убива, нямаше право да кара така в пешеходна зона“ – каза през сълзи майката на тежко ранената Христина, която заедно с детето си беше пометена от 18 годишния Никола Бургазлиев с АТВ в Слънчев бряг.

В този момент пред Съдебната палата в Бургас се провежда мирен протест с искане за справедливост и в подкрепа на близките на пострадалите при тежкия инцидент. Хората изразяват своите съмнения за обективното разследване на случая, тъй като родителите на Никола Бургазлиев са полицейски служители. Подозренията им се засилиха след като миналата седмица Районния съд в Несебър пусна БУргасзлиев под домашен арест. Днес хората споделиха, че глътка надежда им дава решението разследването на случая да бъде поето от Националната Следствена Служба.

Окръжният съд в Бургас ще гледа мярката за неотклонение на Никола Бургазлиев в 14 часа. Очаквайте подробности.













