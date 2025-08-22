150 гр марихуана откриха служители от "Криминална полиция" в жилище на ул. "Екзарх Йосиф" в Царево, съобщи току-що Областната дирекция на МВР- Бургас. Домът е на 46-годишен мъж. А при претърсването, полицаите намерили 11 стъклени буркана и три пластмасови опаковки от шоколадови яйца, в които мъжът "консервирал" стоката. Заподозреният е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.