Зачестяват опитите за измама от името на НЗОК, съобщават от институцията.

"В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) продължават и дори зачестяват сигналите от граждани за получаване на фалшиви електронни писма, изпратени от името на институцията.

Пиратските съобщения обикновено изискват конкретно действие от получателя, което може да доведе до задействане на кибератака срещу неговото устройство", посочват в съобщение от Касата.

НЗОК напомня, че не изпраща по електронна поща на граждани или договорни партньори прикачени файлове или линкове, свързани със здравноосигурителен статус, дължими суми или друга персонална информация. Такива писма са Spam-съобщения, понякога с прикачен зловреден софтуер.

От Касата призовават гражданите, при получаване на подобни съмнителни писма, да подават сигнал до НЗОК и да уведомяват компетентните органи, отговорни за разследване на киберпрестъпления.