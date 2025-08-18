Един мигрант от Египет е загинал днес при тежка катастрофа край село Божаново, община Шабла. Инцидентът е станал след преследване от страна на гранична полиция, след като по-рано през деня миниванът не се подчинява на сигнал да спре за проверка.

Около 11.30 часа е подаден сигнал от АПИ за неспиране на автомобил при техен сигнал близо до Каспичан, в който вероятно се превозват незаконни мигранти. От гранична полиция насочват свои екипи, изградени са заграждения и на ГКПП Дуранкулак.

Автомобилът с гръцка регистрация е забелязан около 13.00 часа в района на град Шабла, започва преследване, което завършва с катастрофа, посочи главен инспектор Галин Петков, началник на Гранично полицейско управление Каварна:

"Установени са общо шест лица, единият от които е сирийски гражданин, за когото предполагаме, че е каналджията. Останалите пет лица са граждани на Египет. Всички са в тежко състояние, един от тях е починал".

От многопрофилната болница в Добрич информираха, че единият от пострадалите е транспортиран за лечение във Варна с опасност за живота. Останалите четирима са с множество фрактури на крайниците, но в стабилно състояние.

По случая е образувано досъдебно производство. Все още самоличността на починалия мигрант и другите петима негови спътници се изясняват.