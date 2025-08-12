Откриха синтетичен канабиноид, достатъчен за приготвянето на над половин тон „чай за пушене“, съобщиха от МВР.

Успешната специализирана операция е проведена след получена информация за мъж, който държи и разпространява наркотици на територията на област Пловдив.

Криминалистите са стигнали до чужд гражданин, който подготвя да превозва с цел разпространение голямото количество синтетична дрога.

В района на Първомай е спрян автомобил, в който са установени двама мъже на по 45 години - турски гражданин, със статут на временно пребиваващ у нас, който живее в село Плодовитово и друг от село Крушево.

В багажника на колата са открити около 10 кг жълтеникаво на цвят прахообразно вещество, което при извършения полеви тест реагирало на синтетичен канабиноид.

Двамата мъже са задържани, кати след изтичането на която съдът е постановил на чужденеца постоянен арест. Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата.