Тяло на полски гражданин е намерено от местни жители в бургаския квартал "Сарафово".
Починалият мъж е намерен зад голям хипермаркет.
Установено е, че е на 57-годишен жител на Полша.
По първоначални данни - няма следи от насилие.
