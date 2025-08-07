„Има няколко работни версии на този етап. Може би най-вероятната версия наистина е да е въздушно оръжие. Това обясни главен инспектор Иван Димитров, началник „Охранителна полиция” в 1 РУ – Варна по повод инцидента с прострелян мъж в Морската градина.

Той уточни, че въздушно оръжие до 24 джаула не подлежи на регистрация.

Припомняме, че мъж е бил прострелян с пневматично оръжие в Морската градина във Варна. Инцидентът е станал вчера малко преди 19:00 ч. в района на обсерваторията. Мъжът е бил уцелен в коляното и е бил откаран в болница за операция по спешност.

Потърпевшият разказва, че по това време алеята е била изключително оживена. Той е забелязал маскирана група от хора на тротинетки, които са минали покрай него.

„Започнато е досъдебно производство под надзора на Варненска Районна прокуратура. Колегите работят усърдно. Търсят свидетели, очевидци. Видеозаписи от района на произшествието. Назначени са експертизи на изваденото метално тяло от коляното на господина”, обясни още инспектор Димитров.