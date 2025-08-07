Служители от Първо Районно управление - Бургас установили извършителя на присвояване на дамска чанта, съобщиха от полицията.



В чантата е имало множество дебитни карти, лични документи и ключ за л.а. «Рено», собственост на 51 годишна руска гражданка, живееща в Свети влас.



Собственичката забравила чаната си на пейка в близост до паметника «Пушкин» в Морската градина.



Крадезцт е 52 годишен криминално проявен и осъждан австрийски гражданин, който направил пълни самопризнания и върнал ключа на л.а. «Рено». Работата по случая продължава от служители на Първо Районно управление - Бургас.