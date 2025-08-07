На 06.08.т.г. около 21.20 ч. на пътя Бургас – Варна, км. 206,200, л.а. «Шкода Фабия», с бургаска регистрация, управляван от 20 годишен бургазлия е катастрофирал.



Поради извършване на неправилна маневра, той допуска пътен инцидент с мотоциклет «Сузуки», с украинска регистрация, управляван от 41 годишен украински гражданин с временна закрила.



Украинецът се е разминал леко. Той е със съмнение за фрактура на ребра и охлузни рани, е откаран в УМБАЛ – Бургас, но отказал хоспитализация.