Нападателят на Интер Маями Лионел Меси обяви оттеглянето си от националния отбор на Аржентина.

39-годишният футболист съобщи решението си в социалните мрежи. Последният му мач за националния отбор беше финалът на Световното първенство през 2026 г. срещу Испания, който аржентинците загубиха с 0:1 след продължения.

„Много време мина от този финал и след дълго размишление искам да обявя оттеглянето си от националния отбор. Беше болезнено да взема това решение и все още боли, но разбирам, че сега е подходящият момент. Кълна се, че винаги съм давал всичко от себе си на терена, не само през последните години, когато спечелихме всеки възможен трофей, но и преди това", написа Лионел Меси.

"Винаги съм се борил за нашите цветове, за да нося радост на феновете и да им давам причина да се гордеят с Аржентина чрез футбола. Не остава много време, много глави от кариерата ми приключват, но затварянето на тази боли дълбоко. Обичах, обичам и винаги ще обичам националния отбор на Аржентина. Дадох им всичко, което имам; няма какво повече да дам и има няколко млади играчи, които заслужават място в отбора“, заяви още футболистът.

„Благодаря на феновете за любовта и подкрепата им през тези 20 години. Ще ми липсва много да ви гледам от терена. Сега ще бъда един от вас, подкрепяйки националния отбор от трибуните. Благодаря на семейството ми, че винаги бяха до мен, подкрепяха ме през цялото това пътуване. Благодаря. Благодаря на всеки треньор и на всички мои съотборници, с които имах щастието да споделя това преживяване. Всички тези незабравими моменти и спомени ще останат с мен завинаги“, съобщи Меси.

„Тръгвам си с мир и гордост от факта, че заедно с останалите играчи дадохме на феновете моментите, за които всички вие мечтаехте. Беше прекрасно да споделя всичко това с вас. Обичам ви! Благодаря ти, Боже, че ме направи аржентинец. Напред, Аржентина! П.С. Написах тези думи на 21 юли, два дни след финала. „Днес, след случилото се с баща ми, съм още по-убеден в решението си от преди“, написа Меси.

Лионел Меси дебютира за националния отбор на Аржентина през август 2005 г. Той е изиграл 207 мача за националния отбор, отбелязвайки 125 гола и давайки 68 асистенции. Меси е вторият най-резултатен голмайстор в историята на футбола, след Кристиано Роналдо от Португалия (146).

С националния отбор на Аржентина Лионел Меси е играл на пет световни първенства (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и 2026 г., като веднъж спечели световната титла (2022 г.) и два пъти завърши втори (2014 и 2026 г.). Нападателят спечели и Копа Америка два пъти с националния отбор (2021, 2024 г.) и Финалисимата (2022 г.).