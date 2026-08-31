През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Над Северозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, очакват се и градушки. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Атмосферното налягане е и ще се задържи близко до средното за септември.

Ще духа до умерен северозападен, в Източна България – североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 32°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27°-28°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще е 3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над масивите от западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

В сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна България около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Северозападният вятър временно ще отслабне и ще се смени със север-североизточен. Максималните температури ще останат високи.

През нощта срещу четвъртък и в четвъртък над страната ще премине студен атмосферен фронт. Въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса и максималните ще бъдат предимно между 26° и 31°.

Най-високите температури през септември у нас ще бъдат между 31 и 36 градуса, а най-ниските - между 5 и 10 градуса. По-високи ще са температурите по Черноморието, а по високите полета на Западна България, в отделни дни през втората половина на месеца, ще са по-ниски, според Марияна Попова - синоптик в НИМХ).