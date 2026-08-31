Полицията в Пловдив разследва криминално престъпление във връзка с открито тяло на новородено дете, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Оперативно-издирвателните и процесуално-следствените действия са предприети по сигнал, получен на 26 август за намерено тяло на новородено дете в депото за обработка на отпадъци в с. Шишманци, посочва БТА.

Под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив е образувано досъдебно производство по описа на РУ-Раковски, а в разследването участват и служители от отдел „Криминална полиция“ и Главна дирекция „Национална полиция“.

От МВР не съобщават допълнителни подробности за обстоятелствата, при които тялото е попаднало в депото, нито дали е установена самоличността на майката. Разследването продължава.

По първоначални данни при аутопсията са установени травматични следи по тялото на новороденото, посочва Нова тв. На този етап обаче не е изяснено дали те са причинени приживе, или са получени след смъртта, докато тялото е било транспортирано и е попаднало сред голямо количество отпадъци.