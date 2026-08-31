От 1 септември Фестивалът на пясъчните скулптури в Бургас ще посреща посетители с ново работно време – всеки ден от 09:00 до 20:00 часа.

И през септември жителите и гостите на града ще могат да се разходят из пясъчния град в парк „Езеро“, който тази година е вдъхновен от екраните и дигиталния свят.

Сред впечатляващите фигури са добре познати анимационни любимци и емблематични герои от популярни видеоигри, пресъздадени в пясък с впечатляващи детайли и мащаб. Зад експозицията стои трудът на 13 творци, превърнали тонове пясък в истински приказен свят.

Фестивалът на пясъчните скулптури ще остане отворен до края на септември.