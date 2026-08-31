Здравното министерство предлага сериозни промени в обучението на медицински специалисти, които вече предизвикаха недоволство сред професионалните общности. Сред идеите са отпадане на някои специалности от висшето образование, обединяване на други професии и промяна на статута на лекарските асистенти.

Предложенията на Министерството на здравеопазването засягат лекарски асистенти, парамедици, медицински козметици, помощник-фармацевти, рехабилитатори, кинезитерапевти, ерготерапевти, медицински оптици и други професии.

Като мотиви ведомството посочва несъответствието между броя на подготвяните кадри и нуждите на здравната система, припокриването на функции между различни професии, трудностите при реализацията на част от завършилите и недостига на кадри в определени медицински направления.

Най-остра реакция засега идва от медицинските козметици. Предлага се специалността да отпадне от висшето образование и обучението да бъде прехвърлено към професионалното образование, като професията остане „козметик“. Представители на бранша заявиха, че са научили за намеренията от социалните мрежи и че с тях не е проведен предварителен диалог.

Преподавателят Наталия Алексиева определи предложението като нелогично и предупреди, че то може да има отражение върху общественото здраве. По думите ѝ в медицинските колежи бъдещите специалисти изучават дисциплини като дерматология, фармакология и физиология на кожата, които са основополагащи за професията.

Промени се предвиждат и за помощник-фармацевтите – специалността също да отпадне от висшето образование и да премине към професионалното обучение, като дотогава бъде намален приемът.

При лекарските асистенти идеята е професията да престане да бъде самостоятелна специалност и да се превърне в надграждаща квалификация. До нея ще могат да достигат медицински сестри и парамедици. Според МЗ част от функциите на лекарските асистенти се припокриват с тези на лекарите и специалистите по здравни грижи, а повечето завършили работят в спешната помощ.

За парамедиците се предлага тригодишно обучение единствено във висши училища, с основна професионална реализация в системата на спешната помощ.

Рехабилитатор, кинезитерапевт и ерготерапевт пък могат да бъдат обединени в една регулирана професия – „рехабилитатор-кинезитерапевт“. Предвижда се четиригодишно обучение, завършващо с бакалавърска степен.

Промени са планирани и в областта на очната оптика, където МЗ предлага да отпадне специалността „медицински оптик“.

Предложенията все още не са окончателни. Те предстои да бъдат обсъдени между институциите и със заинтересованите професионални организации в рамките на междуведомствена дискусия.