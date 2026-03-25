Александра Фейгин се представи отлично и се класира за финалната волна програма на Световното първенство по фигурно пързаляне в Прага.

23-годишната българка изпълни всички планирани елементи - комбинация от троен-троен тулуп, троен ритбергер, двоен аксел, поредицата от стъпи и красиви пируети и беше оценена с 58.05 точки (32.34 за технически елементи и 25.71 за компоненти на програмата. За нея това е най-добър резултат за сезона за кратка програма.

В Прага Фейгин показа нова кратка програма. Решението за смяната дойде след Олимпийските игри през февруари.

Щабът на българката избра да заложи на вече използвана музика - "Списъкът на Шиндлер", а композицията направи Кирил Халявин, бивш състезател на Русия и Испания.

Волната програма е в петък от 19:00 часа българско време.