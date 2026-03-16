С една титла и пет бронзови медала се завърнаха фехтовачите от бургаския клуб „Корсар“ от държавното първенство по фехтовка, което се проведе в Панагюрище. Състезанието оббхвана всички оръжия и всички възрастови групи, без мъже и жени.

В индивидуалните състезания титлата и златния медал при момичетата до 13 години спечели Лора Ганева, място на стълбичката ѝ правиха нейните съотборнички Сиана Тодорова и Ралица Корсева с бронзовите отличия. Място в челната осмица завоюва и Мартина Христова.

В същата възрастова група, но при момчетата Петър Иванов спечели бронзовия медал, а Росалин Ангелов остана на крачка от почетната стълбичка, заемайки 5-то място.

В първия ден на състезанието бронзови отличия спечелиха Михаела Йорданова до 11 години и Екатерина Чаушева при 15 годишните.

В групата до 11 години участие взе още една представителка на клуба Ива Иванова, но малшанса отреди двете корсарки да се срещнат в директна елиминация. При момчетата до 11 години Стоян Койчев зае 7-мо място. В състезанието при най-големите, Димитър Тончев спечели пето място.

Истински повод за гордост е представянето в отборните срещи.

При момичетата до 13 години отбора в състав Лора Ганева, Сиана Тодорова, Стелиана Йорданова и Мартина Христова спечелиха отборната титла, като на финала надделяха над отбора на „Ахил“ Варна с 45-28.

За съжаление вторият отбор на „Корсар“ в състав Ралица Корсева, Мария Витковска и Виктория Панайотова се срещнаха със своите съотборнички в полуфинала и след много оспорван двубой отстъпиха на бъдещите шампионки с 36-45, след това загубиха и мача за бронзовите медали, заемайки престижното 4-то място в крайното класиране.

Изненадата в турнира поднесоха момчетата до 13 години, които се класираха на финала в своята възрастова група, надделявайки в инфарктен полуфинал над втория отбор на „Младост“ София с 45-44. В самия финал те отстъпиха от първия състав на „Младост“ София 41-45, с което спечелиха сребърните отличия и показаха, че са отбор с който всеки трябва да се съобразява.

И мачовете при 15-годишните не бяха лишени от силни емоции и инфарктни моменти. При момичетата в първия кръг се срещнаха един срещу друг двата състава на „Корсар“, победителки от двубоя излязоха Екатерина Чаушева, Дария Ганева, Ралица Корсева и Сиана Тодорова, които се класираха на полуфинал с „Ахил“, само два туша разделиха момичетата от мечтания финал.

В мача за бронзовия медал състезателките отстъпиха от „Младост“ София и останаха на 4-то място. В долния поток, вторият състав Лора Ганева, Мартина Христова и Стелиана Йорданова показаха характер на победителки и спечелиха последователно срещу ЦСКА и Русе и спечелиха 5-то място в крайното класиране.

При момчетата Ивален Попов, Росалин Ангелов, Самер Апдула и Петър Иванов, загубиха битката за полуфинала от „Тамплиер“ София, но със самообладание и решимост, успяха да спечелят долния поток с последователни победи срещу „Авитохол“ и Русе и така заеха петото място.

Ръководството на Българска Фехтовална Академия поздравява всички състезатели за отличното представяне и техните треньори Катя Пъдарова, Кристина Миланова, Георги Миланов, Едуард Зуев, Павел Мелник, Георги Христов и Радостин Станчев.