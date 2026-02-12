Българските състезатели спечелиха 11 медала от Европейското първенство по ледено плуване под егидата на IISA, което се проведе в курорта Молвено в Италия. Националите взеха три златни, пет сребърни и три бронзови медала, както и още четири места в топ 6. Сред участниците бе и 70-годишният помориец Яни Куков, който през 2025 година завоюва златен и сребърен медал на същото първенство и постигна световен рекорд на 50 м гръб при температура на водата 1 градус. Тази година Куков може да се похвали,че е двукратен европейски шампион на 50 метра и 100 метра гръб и втори на 50 метра свободен стил.

В отделните възрастови групи представянето е: Емил Любенов – европейски шампион на 100 метра бътерфлай, втори на 200 метра съчетано плуване и трети на 250 метра свободен стил, Валентин Митрев – сребърни медали на 100 гръб и 250 метра свободен стил, Теодор Цветков – сребърен медал на на 1000 свободен стил, Константин Тонев – бронзов медал на 250 свободен стил и Тихомир Резашки – бронзов медал на 200 метра съчетано плуване. Престижни места в първата шестица заеха Стоян Иванов и Павел Атанасов.

Отборът беше воден от легендата в българското маратонско и ледено плуване Петър Стойчев, който е вицепрезидент на IISA.