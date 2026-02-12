Конкурсът за талантливи ученици и студенти „Любовта и ние“ събира за награждаване авторите на най-добрите стихове и писма до любим човек на 13.02.2026г. в Бургаски свободен университет, зала 207 от 17.30 часа.

Конкурсът се организира с основен организатор Център за подкрепа на личностното развитие със съдействието на Община Бургас и университетите: СУ “Св. Климент Охридски“ - филиал, НХА - филиал, БСУ, Държавен бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“, НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” и Театрален колеж “Любен Гройс” - филиал.

Комисия в състав- председател: Атанасия Петрова - организатор и главен учител в ЦПЛР-Бургас и членове: доц. д-р Златина Димитрова - програмен координатор на програмния съвет по “Педагогика “ в Бургаски свободен университет и Виктория Димова - учител по БЕЛ, отличиха на първо място сред учениците в раздел “поезия” Борис Аладжов - на 17 години от град Дряново, а Анелия Иванова от 3 курс от Бургаски държавен университет “Проф.д-р Асен Златаров” е номинирана за първо място при студентите.

В раздел “проза” първа възрастова група - ученици от 9 - 12 клас - писмо до любим човек - специална награда печели ученикът от 10 клас от Търговска гимназия Радостин Апостолов.

От студентите бе избрана за автор на най-доброто писмо до любим човек Диана Колева от Бургаски държавен университет “Проф. Д-р Асен Златаров”.

На фона на красива музика ще прозвучат най-добрите стихове, написани от ученици и студенти.

Вход свободен.

В сайта на ЦПЛР-Бургас можете да видите протокол с имената на наградените в двата раздела на конкурса: https://www.odk-burgas.com/bg/content/protokol-za-klasirane-v-konkurs-lyubovta-i-nie-za-uchenici-ot-ix-xii-i-studenti-posveten-na