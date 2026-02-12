Бургас ще отбележи 14 февруари с антиспин кампания, съвместно с Регионална здравна инспекция и Българския младежки червен кръст. В рамките на няколко дни - 13, 14 и 18 февруари от 13.00 до 15.00 часа ще пред „Часовника“ до сградата на Общината, се организира доброволно и анонимно изследване и консултиране на ХИВ и Хепатит С с бързи тестове. Изследванията ще бъдат провеждани в мобилен медицински кабинет. А доброволци на БМЧК ще раздават здравно-информационни материали и предпазни средства; ще мотивират гражданите да проверят актуалния си ХИВ статус.