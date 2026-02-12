Бургазлии, които са с двигателни проблеми могат отново да кандидатстват по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Тя е свързана с изграждане и монтиране на рампи, подемни платформи и асансьори, които да осигурят лесно придвижване до жилищата им.

„От 2019 до 2025 г. е имало 102 кандидати, 85 от тях са класирани и 83 са реализираните проекти по програмата досега, Община Бургас е поставила общо 83 рампи и подемни платформи за достъпна жилищна среда. С тяхното реализиране хората в неравностойно положение могат свободно и самостоятелно да се придвижват извън дома си“, сподели кметът на града Димитър Николов.

Крайният срок за подаване на документи е до 31 март. За финансиране на проекти за достъпна жилищна среда могат да кандидатстват и сдружения на собствениците в етажната собственост в многофамилни жилищни сгради, в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, с постоянен или настоящ адрес в същата сграда.

Могат да кандидатстват собственици на еднофамилни жилищни сгради, които са с трайни увреждания и се придвижват с инвалидни колички. Техният постоянен или настоящ адрес трябва да е в същата сграда, в която ще се монтира съоръжението.