При използване на информация от сайта,

цитирането на източника BurgasInfo.com е задължително!

Редакцията не носи отговорност за коментарите под новините, те не изразяват официалната позиция на Burgasinfo.com по материалите. Администраторите си запазват правото да премахват коментари с обидни квалификации и нецензурни думи, които уронват човешкото достойнство или изразяват расова, етническа и религиозна нетърпимост.