Седем българи ще стартират днес на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026.

Калина Недялкова ще направи дебют на най-големия зимен спортен форум след 10:15 часа в квалификацията на спринта в класически стил от програмата на ски бягането, а в същата дисциплина при мъжете след 10:55 часа ще стартират Марио Матиканов и Даниел Пешков.

След 14:30 часа в индивидуалното състезание на 20 километра участието си ще започнат и биатлонистите Константин Василев, Владимир Илиев, Благой Тодев и Антон Синапов.

Освен двата спорта с българско участие, във вторник ще бъдат разпределени още шест комплекта медали - в отборната комбинация по ски-алпийски дисциплини за жени, в слоупстайла на ски-свободен стил за мъже, в смесената отборна надпревара по шорттрек, в смесения отборен турнир по кърлинг, при шейничките единично за жени и в ски-скока за смесени отбори.

В програмата са включени и състезания от олимпийските турнири по хокей на лед, фигурно пързаляне и по бабуни от ските-свободен стил.

(БТА)