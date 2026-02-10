Днес Православната църква почина Свети свещеномъченик Харалампий Магнезийски - "Чумин ден". Св. свещеномъченик Харалампий бил епископ в Магнезия (ок. 85 - 198). Чества се на 10 февруари заедно със св. Порфирий, св. Атанасий Цариградски и св. мъченица Валентина.



В народните представи Св. Харалампий бил властелинът на всички болести. Държал ги със синджир и по своя воля ги пращал да вървят по света. Според легендите свети Харалампий е заповедник и на чумата и поради тази причина денят му е наричан още "Чумин ден".



Според православния календар Валентините имат имен ден на 10 февруари. Тогава се почита св. мъченица Валентина и св. Харалампи.

10 февруари не се празнува така масово и разкошно като св. Валентин – 14 февруари, но пък посветените знаят, че св. Харалампи е избран за покровител на пчеларите.



Затова този ден е особено важен ден за тях. Тогава се носи мед за освещаване в църквата, за да има здраве и мед през цялата година. Смята се, че този мед е придобил лековити сили, затова се пази за специални случаи през цялата година. Ако някой се разболее му дават от него, та по-бързо да се възстанови и да оздравее.



Наред с меда се пече и питка. Тя също се носи в църква за освещаване. След което осветената питка се раздава за здраве и благополучие.

За съжаление на всички влюбени православната св. Валентина няма специална благословия за тях. Много малко хора знаят за този празник и го почитат, въпреки че е в православния календар.



Докато католическия св. Валентин българският народ и култура го приеха с отворени обятия и само за няколко години вече го имат за свой.

Още от началото на февруари магазините се обсипват с всевъзможни плюшени сърчица, мечета и валентинки, местата в заведенията се запазват за заветната дата. Всички отдалече се приготвят за празника и всички са доволни. Дори св. Трифон Зарезан няма нищо против наред с виното да се лее и любов.



Днес почти всяка тийнейджърка знае кой е св. Валентин, какво е неговото житие и защо се празнува така масово този празник. Всяка девойка се надява да получи любовен подарък от любимия. Всяка жена мечтае да бъде почитана, уважавана и обичана.



Посланието за любов на католическия св. Валентин е толкова силно и магнетично, че не може да се абсорбира и да се пренесе дори и 4 дни по рано и да се празнува по православния календар.



Но пък е хубаво, особено за любителите на меда, да знаят, че 10 февруари е меденият ден в годината. А всички казват, че любовта е сладка като мед. За съжаление повечето от българските празници са свързани само с ходене на църква и месене на питки, малко са онези, на които се правят карнавали, надпявания, надбягвания и надсвирвания, в които може да се включи всеки и да усети магията на този ден.



Но пък колкото повече празници, толкова повече радост. А Валентините пък се радват на привилегията да имат два именни дни в една седмица.

На 10 февруари имен ден празнуват Валентина, Валя, Валентин, Валери, Валерия, Вальо, Хараламп и Харалампи.