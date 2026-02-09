Бургаската фурия Златка Димитрова изпадна в откровение не къде да е, я в "Черешката на тортата". Докато готвеше с прецизна устременост, тя разказа за сина си Миро. Ние не сме майка и син, а приятели. Уча го да се грижи за себе си, за тялото си и да има отношение към храната. Никакви закуски в училище! Ставам рано и му правя нещо пълнозърнесто с повече протеин. На обед лично му носим кутията. Има месо, зеленчуци и десерт, но приготвен от мен. Без Е-та, без подобрители и оцветители. Е, не мога съвсем да му забраня сладоледа и някоя вафличка, дете е, но после компенсирам със салатите. Разказвам му за всеки продукт, за тялото, което е храм и трябва да се грижим за него. Вкъщи всички хапваме здравословно, а аз буквално съм пристрастена към готвенето. И чистотата.

За да участва в "Черешката на тортата", Златка се похвали, че специално си купила нови чинии и прибори, които да хармонират с храната.

Зодия теле съм и нищо не може да ми се опре, удари се в гърдите тя.