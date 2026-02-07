Крум Зарков е новият лидер на БСП. Това показа вотът на делегатите на 51-вия конгрес на БСП. Той успя да победи Борислав Гуцанов още на първия тур и така и не се стигна до балотаж.

Руси Статков, Борислав Гуцанов и Крум Зарков последно се бореха за поста председател на БСП. Тази информация бе огласена от Валери Жаблянов.

Левицата провежда 51-вия си Конгрес в рамките на два дни - днес и утре в зала 3 на НДК.

Очаква се Конгресът да приеме предизборната платформа на партията.

"Конгресът е един жив организъм и трябва да избере най-подходящият за този период от време за председател на БСП. Да можем да излезем обединени и силни.", добави той.

След като направи отчет, Зафиров подаде оставка.

„Отстъпвам мястото на пръв сред равни. Подавам оставка пред конгреса, но не ви предавам. Оставам в политиката“, заяви той и добави: "Днес правя стъпка назад – подавам моята оставка, не защото ви предавам или се срамувам.

Напротив, гордея се и знам с колко безсънни нощи сте платили, за да бъде нашата партия пример. Подавам оставката си, защото не искам да участвам в какъвто и да е процес по разделение на БСП. Но оставам, защото вярвам, че БСП не е изчерпано, а объркано. Лидерският въпрос днес не е най-важният.

Най-важният е какъв път избираме. Обещавам да помогна този път да бъде намерен. Нашата партия е преживяла много – много повече от днешната т. нар. партийна криза."