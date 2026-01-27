„Ще направим всичко възможно за перфектното провеждане на етапа от колоездачната обиколка на Италия. Това събитие е от огромно значение на нашия град и за нас е чест да сме част от Колоездачната обиколка на Италия“. Това обяви кметът на Бургас Димитър Николов по време на работна среща с представители на организационния комитет от Италия, експерти от Община Бургас в сферата на пътната безопасност, туризма, културата и строителството, представители на Министерството на туризма, КАТ, Областно пътно управление.

През настоящата година ще се проведе 109-то издание на Колоездачната обиколка на Италия - Giro d'Italia.



В нея ще участват 180 колоездачи от световна класа. Бургас е важна точка от трасето на колоната, тъй като тук ще бъде финалът на първия етап, с начална точка Несебър, и стартът на втория в посока към Велико Търново. Следващият етап е Пловдив – София.



След трите етапа в България, състезанието в Италия ще започне от Катандзаро, отправяйки се към Алпите с кратко навлизане в Швейцария и насочване към Североизточна Италия.



Ще има три почивни дни, един часовников етап от 40.2 километра и седем етапа, завършващи на изкачване, като повечето от тях трябва да бъдат преодолени в последните две седмици. Общата денивелация е 49 150 метра, а най-високата точка, през която ще премине колоната, е 2233 метра.

