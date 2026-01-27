След кратка пауза президентът Илияна Йотова започна "кастинга" за съставяне на служебно правителство. Държавният глава покани на консултация първо председателя на Народното събрание Рая Назарян. След срещата Назарян заяви, че няма да заеме поста на служебен премиер, каквато заявка направи вече няколко пъти.

По думите ѝ кандидатът за служебен министър-председател трябва да носи високо усещане за безпристрастност. Същото се отнася и за служебния вътрешен министър с оглед организацията на предсрочния вот. "Колкото и да е подготвен председателят на НС, не е честно и справедливо, защото към него ще има съмнения за някаква намеса в изборния процес, заяви Назарян. Тя допълни, че вариантът изборите да са на в края на март е слабо вероятен.

"Графикът за срещите във връзка с предстоящите консултации за избор на служебен министър-председател и служебно правителство е почти готов и ще бъде оповестен в рамките на утрешния ден". Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в понеделник вечер.

След като Румен Радев подаде оставка от поста миналата седмица, сега на Йотова се пада задачата да довърши процедурата по съставяне на правителство. В т.нар. "домова книга" с хората, от които президентът трябва да избере министър-председател, влизат 10 души:

Председателят на Народното събрание Рая Назарян;

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев или някой от тримата подуправители Андрей Гюров, Радослав Миленков и Петър Чобанов;

Омбудсманът Велислава Делчева и заместник-омбудсманът Мария Филипова

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев и двете му заместнички Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Част от потенциалните кандидати - омбудсманът Велислава Делчева и гуверньорът на БНБ Димитър Радев, вече отказаха да са служебни премиери.