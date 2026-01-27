Младежки международен център - Бургас, в партньорство с Театрален колеж „Любен Гройс“, обявява Конкурс за авторска младежка пиеса, насочен към млади творци до 29-годишна възраст.

Конкурсът има за цел да насърчи младите хора да се изразят чрез театралната драматургия и да им предостави реална възможност техен текст да бъде реализиран на сцена. Спечелилата пиеса ще бъде професионално поставена на сцената на Младежки международен център - Бургас с участието на актьори от Театрален колеж „Любен Гройс“, клас на Димитър Маринов.

Участието е индивидуално и е отворено за всички младежи до 29 години, без изискване за предишен театрален или литературен опит. Допускат се оригинални драматургични текстове, които не са поставяни досега и не са участвали или печелили други конкурси. Темата и жанрът на пиесите са свободни.

Кандидатите могат да се запишат през следния линк: https://forms.gle/CfoV5X1ZnbMoLSae9

Крайният срок е 30 април 2026 г.

Запознайте се с условията за участие тук: https://drive.google.com/file/d/12OQhUKzTGt7ip36fvt9UtXZUpAXREgT4/view, а за допълнителна и актуална информация следете страниците на Младежки международен център - Бургас във Facebook и Instagram.

Конкурсът се организира в подкрепа на кандидатурата на град Бургас за Европейска столица на културата 2032.