„На мен ми омръзна – живея в къщата, в която съм се родил – знайни и незнайни глупаци да обясняват как съм изнесъл тонове злато. Той не си представя какво е тон злато. Къде, у коя банка, бе, нещастници долни“.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изригна в 150-минутно интервю пред Мартин Карбовски, част от което бе публикувано онлайн.

„И отиват, и го говорят… Като започнат да протестират – къде ме намират, бе? Намират ме у Банкя, у нас, където съм се родил“, коментира бившият премиер.

Лидерът на ГЕРБ реагира на реплика, че много се хвали.

"Ядосвам се, защото другото било биографично и съм се хвалил. Ами, дай тогава, за какво да се похваля. Нямам къща. Там, където съм се родил, там ще си пукна. На кой да обяснявам, та да ми говорят глупости?".

Борисов се извинява за тона, но уточнява, че неговите симпатизанти също настоявали да отговори на атаките срещу него.

"Аз също имам хора, които седят и слушат тези глупости и викат "защо не излезеш да им го кажеш? Ти живееш най-скромния живот, който някой живее". Видял ли ме е някой в кафене, в ресторант, на курорт? Не ме е видял. От работа - вкъщи и от вкъщи - на работа", аргументира се лидерът на ГЕРБ.

Карбовски поясни, че обвиненията са свързани със снимките от спалнята, публикувани през юни 2020, на които се виждаха кюлчета злато и пачки евро.

Борисов отговаря: "Кои снимки? На чекмеджетата с фалшиво 500 евро?".

Бойко Борисов също публикува свои думи в профила си във Фейсбук, с които анонсира интервюто и обещава да бъде публикувано цялото. Ето какво е написал тойЍ:

"Силата ми е в направеното за България. Силата ми е, че мога да обясня грешката си и да поискам прошка от хората. Нека българите не се поддават на хаоса и на нови, фалшиви герои. Да четат и да оценяват направеното", гласи цитатът на лидера на ГЕРБ