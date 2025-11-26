Нефтохимик 2010 победи с 3:0 (25:23, 25:18, 25:19) у дома Черно море в двубой от шестия кръг в първенството на България по волейбол при мъжете. Бургазлии излязоха на първо място във временното класиране с актив от 14 точки след петата си последователна победа, изпреварвайки Локомотив Авиа (Пловдив), който е с 11 пункта, но и с един изигран мач по-малко.

Нефтохимик 2010 диктуваше събитията на полето в първия гейм, но беше на път да изпусне преднина от 16:10, която след това достигна до 24:19. Варненци направиха четири поредни точки, но нямаха шанс да изравнят.

Втората част премина при пълно превъзходство за домакините, които направиха сериозна крачка към спечелване на двубоя при 25:18.

Третият гейм започна равностойно, но Нефтохимик 2010 взе аванс от 10:7 и 19:15. Двубоят приключи при 25:19 в полза на домакините.

Черно море има пет поредни загуби през новия шампионат и е на последно място в класирането.

В друга среща от кръга Пирин Разлог се наложи лесно с 3:0 (25:15, 25:20, 25:14) пред собствена публика срещу Берое.

Домакините диктуваха изцяло събитията на полето и приключиха двубоя само за един час.

Дунав Русе победи у дома Славия с 3:1 (25:17, 25:22, 27:29, 25:20), постигайки първи успех през сезона.

Дербито между шампиона Левски София и Локомотив Авиа Пловдив ще се играе на 3 декември.

Мачове от шестия кръг в първенството на България по волейбол за мъже:

Пирин Разлог - Берое 2016 3:0 (25:15, 25:20, 25:14)

Нефтохимик 2010 - Черно море 3:0 (25:23, 25:18, 25:19)

Дунав Русе - Славия 3:1 (25:17, 25:22, 27:29, 25:20)

от вторник:

Дея спорт - Монтана 3:0 (25:15, 25:20, 25:14)

3 декември:

Левски София - Локомотив Авиа Пловдив

временно класиране:

1. Нефтохимик 2010 5 5 0 15:3 14 точки

2. Локомотив Авиа Пловдив 4 4 0 12:2 11

3. Левски София 5 4 1 12:6 11

4. ЦСКА 5 3 2 13:7 11

5. Берое 2016 5 3 2 11:10 9

6. Пирин 6 3 3 12:11 9

7. Монтана 6 3 3 11:14 7

8. Дея спорт Бургас 6 2 4 10:14 7

9. Дунав 6 1 5 7:16 4

10. Славия 5 1 4 4:14 2

11. Черно море 5 0 5 5:15 2