Представители на Асоциацията на туроператорите и туристическите агенти от Поморие за поредна година организира благотворително събитие на Никулден. Празничната вечер на доброто ще се състои на 06.12.2025 г. /събота/ от 19.00 часа в ресторант Парадайз. Кувертът е на цена 58 лева, а със събраните средства Величка Славова и съмишлениците ѝ в инициативата ще зарадват децата от дома в село Бата. Музей, сладкарница, концерт, вечеря и подаръче – малки преживявания, които обаче ще донесат радост и усещане за Коледа в децата.Организаторите вече са провели среща с директора на защитеното селище и са наясно с най-спешните необходимости на резидентите му.