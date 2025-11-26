Бургас подготвя второто издание на едно от най-новите и престижни културни събития в града – Гала вечерта на лауреатите в изкуствата. Тя ще се състои на 1 декември 2025 г. И отново ще събере на една сцена творци, отличени с национални и международни награди през годината.

Входът за публиката е свободен, нo събитието е тържествено и изисква официално облекло.

Тази година Гала вечерта се реализира в партньорство с Театрален колеж „Любен Гройс“ и Фондация „Бургас 2032“. Специален гост на събитието ще бъде актьорът Димитър Маринов, който ще се качи на сцената заедно с талантите на града.

Участници в програмата са Градския духов оркестър, Симфоничният оркестър на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, Владимир Меранлиев -цигулка, Георги Тодоров - тромпет, Антония Кондева - фагот, също ученици от НУМСИ, тазгодишният победител в „Бургас и морето“ Георги Дюлгеров, възпитаници на СУ “Добри Чинтулов”, Хор “Милка Стоева”, група „Прегърнат облак“, брейк клуб Black Style Squad и танцовата звезда Ванеса Калчева.

Грамоти и пластики ще получат още няколко знаменити бургазлии, които през годината бяха отличени и от Министерството на културата: Христина Арсенова, директор на Държавен куклен театър, обичаната от цяла България Тони Димитрова и всеотдайната Милена Добрева, която прослави с бургаската хорова школа "Фортисимо" бургаската хорова школа.

В листата с лауреатите са още поетеса, фотограф и хореограф: Деница Младенова, която спечели Националният поетически конкурс „ Добромир Тонев “ с дебютната си книга "Първи живот" и Светлин Йосифов, тазгодишният носител на Националната награда за фотографско изкуство „Анастас Карастоянов“, Вероника Братанова, ръководител на балетна школа, отличена със "Златен век" от Министерството на културата.

Гала вечерта обещава да бъде емоционален жест към артистите, които имат значими и вдъхновяващи постижения през 2025 г., прославили Бургас и са накарали жителите му да се почувстват истински горди.

Събитието e под знака с кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032 – още една крачка към изграждането на по-видима, динамична и вдъхновяваща градска културна сцена.