Антикорупционната комисия провежда мащабна операция, включваща претърсвания в София, Варна, Шумен, Пазарджик и с. Неофит Рилски, като действията се извършват под ръководството на Софийската градска прокуратура.

Акцията е част от разследване на схема за имотни измами и пране на пари, в която разследващите проследяват връзки с партия "Величие" и нейния лидер Ивелин Михайлов.

Пред БГНЕС Михайлов заяви, че по време на операцията са задържани негови близки: "Съпругата ми в момента е задържана, отнет ѝ е телефонът. Счетоводителят ми и много други хора."

Той подчерта, че според него партията не може да бъде обвързвана с разследването като организация: "С партия "Величие" няма как да са свързани, защото партията като организация е сдружение на хора, които са обединени около дадена политическа идея. КОНПИ могат да разследват някой, ако има персонално нещо, което е направил – в този случай разследват мен."

Михайлов определи действията на комисията като злоупотреба с власт и заяви, че институцията трябва да се занимава с реалните злоупотреби с публични средства, а не да бъде "бухалка", която обслужва управляващите.

Той допълни, че никога не е бил осъждан, въпреки медийните публикации за хора, които твърдят, че са станали жертва на схеми, свързани с "Исторически парк".