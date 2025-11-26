Депутатите от бюджетната комисия одобриха на второ четене вдигането на пенсионната вноска с 2 процентни пункта от догодина. В проекта е заложен и по-висок максимален осигурителен доход от 2352 евро. Запазва се режимът, при който работодателите ще плащат първите два дни от болничните.

От опозицията се обявиха против предложеното вдигане на пенсионната вноска, мотивирано с достъпа до повече права за хората. Според Асен Василев от ПП-ДБ липсват повече права, при положение, че максималната пенсия не се променя, а швейцарското правило за преизчисляване на пенсиите остава същото:

"Събирате повече осигуровки, но не давате по-висока пенсия на гражданите, заради повечето осигуровки".

Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" обясни вдигането на вноската с увеличението на пенсиите през последните години:

"Консумирахме права и ги дадохме справедливо на българските пенсионери, не за сметка на осигурителните вноски, а за сметка на трансфери от бюджета."

Според одобрения проект минималната пенсия от 1 юли догодина ще бъде 347 евро. От началото на годината обезщетението за отглеждане на малко дете ще бъде 460 евро, а при връщане на майката или осиновителката на работа преди изтичане на отпуска за раждане или отглеждане на дете, тя ще получава 75 процента от размера на съответния вид обезщетение.

Заседанието на бюджетната комисия започна със скандал, заради решението за изтеглянето му за по-рано от планираното.