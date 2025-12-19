Във Варна са задържани трима мъже, източвали пари от чужди сметки чрез QR фишинг.

Това съобщиха на пресконференция говорителят на Окръжна прокуратура в града Радослав Лазаров и Деан Горанов, началник на отдел „Североизточен“ на ГДБОП.

Лазаров уточни, че образуваното досъдебно производство е за престъпно сдружение с цел придобиване на имотна облага. По думите му с решение на Окръжният съд във Варна мъжете са задържани под стража.

Престъплението е извличане и използване на данни от платежни инструменти, без съгласието на титулярите им, допълни Горанов. По думите му тримата са използвали иновативен подход за придобиването на чуждите данни - QR фишинг.

В много държави в големите паркинги заплащането става чрез приложение за смартфон, посочи Горанов. Той уточни, че на паркоматите е обозначен QR код, който трябва да бъде сканиран и отвежда до легален виртуален ПОС терминал. За да плати, клиентът трябва да въведе данните си, които позволяват онлайн разплащане.

"Задържаните българи на практика са подменяли легалните QR кодове със свои, които са отвеждали към сайтове, имитиращи действителните. При сканирането клиентът, който въвежда данните си за заплащане на паркинга, всъщност ги предоставя на тези хора, а те ползват информацията след това за свои електронни разплащания", посочи Горанов.

Двамата не посочиха от кога е действала групата, нито какви щети е нанесла. Лазаров изтъкна, че това тепърва ще бъде установявано. По думите му предстои събиране на доказателства, като този процес ще бъде свързан с международно правно сътрудничество, тъй като сдружението е действало извън пределите на България. Според прокурора събирането на доказателства ще става чрез механизмите на Европейската заповед за разследване, или чрез следствени поръчки, ако са страни извън ЕС.