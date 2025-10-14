Авторитетната ветроходна регата XIII Bodrum Optimist Regatta донесе отличие за български състезател от яхтклуба на Поморие. Конкуренцията бе голяма – състезатели от осем държави - България, Гърция, Кувейт, Латвия, Полша, Сингапур, Тайланд и Турция, се бориха за призови места

За трета поредна година, за отличие се пребори Щерион Даилов, от Яхтклуб „Поморие“.

След три гонки, Щерион Даилов завърши с равен брой точки – по 10, с тайландката Чуан Жанг, но две по-добри гонки за Жанг наклониха везните в нейна полза.

В индивидуалната надпревара обаче Щерион Даилов е 15-ти в Златна група.

Друг наш състезател също успя да се класира сред най-силните – Тодор Гочев.