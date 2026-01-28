На 1 февруари 2026 г. в Бургас ще се състои дългоочакваната премиера на късометражния филм „Нас, които ни няма“, режисиран от Габриела Бозова, под менторството на утвърдените български кинематографисти Яна Титова и Алекс Алексиев.

Филмът е адаптация по едноименния награждаван и номиниран роман на бургаската писателка Антония Апостолова. Прожекцията ще се проведе в Културен НХК от 12:00 часа, а след нея публиката ще има възможност да се включи в кратка дискусия с екипа, да се срещне с режисьорката и авторката на романа, както и да чуе четене на откъс от литературния първоизточник.

Филмът се фокусира върху първата, съдбовна и преломна среща на 16-годишните герои в тази автофикционална история, чиито прототипи са напълно реални бургаски личности. История за космическата любов между двама младежи, съзрявали и обикаляли из улиците на града в едно десетилетие, чиито места, културни жалони и разбира се, музика остават незабравими. Действието се развива в Бургас през паметната вече 1994-а година.

Саундтракът е дело на редица български музиканти, които творят в стилистиката на 90-те. Сред тях с две песни са включени и култовите по онова време Herman's Wolf Band - участниците в първия блус фестивал в града.

Събитието е отворено за публика и медии.