Домакинствата вече държат в банките над 107 млрд. лева по данни на БНБ към края на 2025 г. За година депозитите на българите са нараснали с 19.8% спрямо същия месец на 2024 г., при 15.8% годишен ръст през ноември 2025 година.

Жилищните кредити в България нарастнаха с 28% за година



Общо депозитите на неправителствения сектор възлизат на 163.493 млрд. лв. (72.8% от БВП), като годишното им увеличение е 16.4%. фирмите държат на влог 51.719 млрд. лв.. в сравнение със същия месец на 2024 г. те се увеличават с 10.2%, предава сайтът Pariteni.bg.



Бум има и на изтеглените кредити, като спрямо година по-рано увеличението при тези за жилище е с близо 30 на сто.

Кредитите за домакинствата вече са 56.139 млрд. лв. и за година те нарастват с 21.1%. В края на декември 2025 г. жилищните кредити са 32.928 млрд. лв. и се повишават на годишна база с 28.2%.

Потребителските заеми възлизат на 21.348 млрд. лв. и се увеличават с 13.3% спрямо декември 2024 г. Другите кредити нарастват със 7.6% (10.6% годишно повишение през ноември 2025 г.), като достигат 533.5 млн. лева.



Работодатели и самонаети обаче теглят по-малко заеми, отчита БНБ. Те намаляват със 7.9% на годишна база през декември 2025 г. и в края на месеца са 493.3 млн. лева.



Общо кредитите за неправителствения сектор са 119.179 млрд. лв. при 117.660 млрд. лв. година по-рано и се увеличават на годишна база с 15.4%.



Бизнесът е изтеглили над 53.500 млрд. лева заеми, като ръстът за година е с малко над 10 на сто.