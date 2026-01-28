На 28 януари Православната църква чества паметта на преподобни Ефрем Сириец, свети Исаак Сириец, епископ Ниневийски и преподобни Паладий Пустинник.

Свети Ефрем Сириец съвсем млад отишъл в пустинята и станал монах. Написал множество съчинения, сред които и тълкувания на цялото Свещено писание.

Основал училище в Едеса, от което са излезли много знаменити учители на сирийската църква. Ръкоположен за дякон и за свещеник. Според неговото завещание от скромност бил погребан в края на градските гробища, където погребвали странниците.

Св. преп. Ефрем Сирин бил родом от Едеса, Сирия - син на благочестиви родители. Млад отишъл в пустинята, станал монах.

Написал много слова и поучения. Основал училище в Едеса, от което са излезли много знаменити учители на Сирийската църква.

Ръкоположен за дякон от Св. Василий Велики, без да знае гръцки език, чудесно проговорил тоя език; от него е ръкоположен и за свещеник.

По свое завещание от скромност бил погребан в края на градските гробища, дето погребвали странници, в 373 година.

Множество съчинения и тълкувания на Светото писание

Св. Ефрем Сириец е боговдъхновен църковен писател и екзегет, оставил множество съчинения, сред които и тълкувания на цялото Свещено Писание.

Борбата с греха и покаянието е основна тема в съчиненията и проповедите му. Неслучайно молитвата "Господи и Владико на моя живот" от този "проповедник на покаянието" е в основата на православното богослужение през Великия пост.

В разнообразни литературни и омилетични форми св. Ефрем разглежда и други основни нравствено-аскетични въпроси.



Св. Ефрем Сирин води борба с ересите и утвърждава православната вяра и до нас са останали множество негови догматико-полемически съчинения.

Св. Исаак Сирин е велик мистик, аскет и богослов от VII век, написал много съчинения на сирийски език, канонизиран както от Православната църква, така и от Дохалкидонските църкви.

Живял като отшелник и в монашеско общежитие недалеч от Ниневия. Известно време бил Ниневийски епископ, но се върнал към монашеския живот и до смъртта си се подвизавал, пишел и наставлявал в Скитската (Нитрийската) пустиня на запад от делтата на река Нил.

Плодовит писател, който задълбочено разяснява Свещеното Писание, Божествените тайни, Христовия Съд, описва и анализира духовното съзерцание и молитвата, същността на монашеския живот, състоянията на праведност и греховност, способите за самоусъвършенстване и други въпроси нравствени и аскетични.

Преподобни Паладий приел монашество на 24-годишна възраст и прекарал от 388 до 399 година в подвижнически живот в Египет. За да се запознае по-добре с монашеския живот и да намери примери на истинско подвижничество, Паладий обикалял местата, където се подвизавали бележити християнски отшелници и създал безценните съчинения „Лавсаик“ и "История на монасите в Египет", свидетелстващи за живота на отците – пустинници в Египет, Палестина, Сирия, Месопотамия и др.

През 400 г. св. Паладий бил ръкоположен за епископ на гр. Еленополис в Малоазийската област Витиния. Починал преди 431 година, вероятно около 425 година.

Традиции и поверия

На този ден се почитал домашният дух. И затова е съществувало поверието, че ако не го "омилостивиш", ще започне да се кара и да ти навреди. На жените се забранявало да се карат и клеветят, защото домашният дух чувал и започвал да хлопа силно вратата. И не е възможно да се обиждат котки. Те се смятат за приятели на домашните духове. В противен случай те ще се ядосат и ще оплетат конците за плетене.

Счита се за добра поличба момичетата и жените да се гледат в огледалото, особено следобед. Те вярват, че това ще помогне да се запази красотата и младостта за дълго време. И преди да заспят стопаните, на домашния дух му разказвали приказки, за да не се кара.



Днес празнуват всички мъже, които носят името Ефрем.

Името идва от иврит и означава "плодороден".