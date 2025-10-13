„Ходете и вижте залата в Дианабад, в какви условия тренират националите. Карлос и целият му щаб са облечени с екипи, осигурени от спонсори – само заради България. А ние го отпращаме към Катар и Саудитска Арабия, където му предлагат по 1,5 милиона евро“, каза Жейнов.
Той допълни, че Насар от две години и половина получава предложения от различни държави и че интересът към него не е нов.
Президентът на федерацията Стефан Ботев потвърди пред „Спортен нюзрум“, че други страни проявяват интерес към българския щангист, но подчерта, че липсата на подписан договор е по вина на самия спортист.
„Карлос Насар си донесе свой проект на договор. Приехме всички негови условия, но той не го е подписал вече месец и половина“, заяви Ботев.
Конфликтът между ръководството и Насар остава без решение, докато предложенията от чужбина поставят под въпрос бъдещето на най-успешния български щангист в последните години.
0 Коментара