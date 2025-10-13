Катар и Саудитска Арабия са отправили оферти от порядъка на 1,5 милиона евро за българския световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар. Това каза мениджърът му Николай Жейнов пред „Дарик“, на фона на продължаващия спор между спортиста и Българската федерация по вдигане на тежести, която все още няма подписан договор с трикратния световен шампион.

„Ходете и вижте залата в Дианабад, в какви условия тренират националите. Карлос и целият му щаб са облечени с екипи, осигурени от спонсори – само заради България. А ние го отпращаме към Катар и Саудитска Арабия, където му предлагат по 1,5 милиона евро“, каза Жейнов.

Той допълни, че Насар от две години и половина получава предложения от различни държави и че интересът към него не е нов.







Президентът на федерацията Стефан Ботев потвърди пред „Спортен нюзрум“, че други страни проявяват интерес към българския щангист, но подчерта, че липсата на подписан договор е по вина на самия спортист.

„Карлос Насар си донесе свой проект на договор. Приехме всички негови условия, но той не го е подписал вече месец и половина“, заяви Ботев.

Конфликтът между ръководството и Насар остава без решение, докато предложенията от чужбина поставят под въпрос бъдещето на най-успешния български щангист в последните години.