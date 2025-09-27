Бургас заедно ще изживява емоциите в подкрепа на волейболния отбор на България на финала на Световното първенство утре. Пред сградата на Общината ще бъде разположен екран, на който ще бъде излъчван мача, съобщи кметът Димитър Николов."Уникални български волейболисти! Уникален триумф! Отдавна не бях изпитвал толкова голяма гордост, вълнение и радост!

Бургас, да подкрепим нашите момчета от българския национален отбор и да споделим емоцията от финала утре! Поставяме екран пред общината утре в 12,30. А в 13,30 ще се гмурнем в голямата емоция на финала! Пълна подкрепа!", коментира кметът Николов.