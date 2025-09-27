Лек автомобил, управляван от 56-годишна жена от Пазарджик, е блъснала две пешеходки - майка и дъщеря, съответно на 64 години от Пещера и 45 години от Радилово. Инцидентът е станал на 26 септември 2025 г. около 18.40 ч. в село Радилово, община Пещера.

Майката е починала, а дъщерята е транспортирана и настанена за лечение в МБАЛ Пазарджик с фрактура на крака.

На мястото е извършен оглед от дежурна група на РУ Пещера.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик, предаде bTV.