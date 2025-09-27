Мачът от полуфинала на Световното по волейбол между отборите на България и Чехия започна в 9:30 часа сутринта българско време днес.
"Лъвовете" взеха първия гейм, надделявайки над чешкия отбор с 25:20 точки. Чехите отвърнаха, спечелвайки втория гейм с 25 на 23 точки. Третата част отново беше за българския отбор, който надви опонентите си с 25:21 точки.Открийте ощеАбонамент за метеорологична прогнозаХартиено изданиеБилети за спортни събитияКниги за българска историяСветовни новиниМестни вестнициКонсултации за бизнес новиниАбонамент за новинарски агенцииАктуални новиниОнлайн новини
По-късно, от 13:30 часа, един срещу друг ще се изправят Полша и Италия – повторение на финалите от предходния Мондиал, Европейското първенство и Волейболната лига на нациите.
Волейболните национали на България се класираха за полуфиналите на Световното първенство след драматична победа с 3:2 гейма над САЩ.
0 Коментара