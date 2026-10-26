Кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова - Кирил Вълчев и Андрей Гюров - Георги Кандев отиват на балотаж следващата неделя - 1 ноември.

Двойката Йотова-Вълчев събира 34,699%, а Гюров-Кандев – 31,984% при 98,99% обработени протоколи на секционните избирателни комисии. Данните са към 8:00 ч., публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Резултатите от изборите за президент и вицепрезидент показват следното разпределение:

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 34,699%;

Андрей Гюров и Георги Кандев – 31,984%;

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12,574%;

Радостин Василев и Красимир Манов - 4,614%;

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3,796%;

Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 2,399%.

Възможността "Не подкрепям никого" са избрали 4,419% от гласоподавателите.