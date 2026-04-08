На 9 април, четвъртък, от 19 часа в залата на Държавна опера – Бургас предстои традиционният Великденски концерт, посветен на най-светлия християнски празник. Зад диригентския пулт отново застава именитият маестро Йордан Дафов

Маестро Йордан Дафов, отбеляза 86-годишнината си през месец февруари тази година и продължава да е все така енергичен и всеотдаен на сцената.

Очаква се и предстоящият празничен концерт в четвъртък да привлече широк кръг от почитатели на класическата музика.

В програмата на Великденския концерт в четвъртък ще прозвучат: Дивертименто във Фа Мажор, KV 138 от В. А. Моцарт, "Тромпетисти във ваканция" /Bugler's Holiday/ от Лерой Андерсън, Salve Regina от Джовани Батиста Перголези и Реквием в ре минор /WAB 39/ на Антон Брукнер.

Реквиемът за солисти, смесен хор и оркестър е мащабна заупокойна меса, композирана през 1849 г. в Санкт Флориан. Това е първото мащабно произведение на композитора, отличаващо се с влияние от Моцарт и Хайдн, но показващо и ранния му полифоничен стил.

Интересен факт за композитора на Salve Regina е, че за своя едва 26-годишен живот Джовани Батиста Перголези оставя музикално наследство с голямо значение за развитието на оперния жанр. Неговата сценична творба – „Слугинята господарка“, е считана за първата в жанра opera buffa. От сакралните композиции на твореца най-известна е Stabat Mater /1736 г./ за сопран, алт и струнен оркестър.

Солисти на Реквием от Брукнер ще бъдат: Мария Цветкова-Маджарова – сопран, сопран, Мария Юрковская – мецосопран, Яни Николов – тенор, и Костадин Мечков – бас. Като солисти в пиесата "Тромпетисти във ваканция" /Bugler's Holiday/ от Лерой Андерсън на сцената в четвъртък ще се представят Георги Тодоров, Никола Деведжиев и Александър Андонов – ученици от класа по тромпет на Светослав Василев в НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров" гр. Бургас.

Концертмайстор на Великденския концерт на 9 април ще бъде Ваня Златева, която е носител на най-високото отличие на Съюза на българските музикални и танцови дейци – „Кристално огърлие“ Специалната награда на СБМТД за принос в музикалната култура.

В Страстната седмица преди Великден Държавна опера – Бургас отправя светли благопожелания за спокойни и хармонични бъдни дни, добротворство, благост, човеколюбиви помисли и дела, базирани на непреходните християнски ценности. Желаем духовно просветление и благословение на всички почитатели на класическото музикално изкуство, което отразява Божествената хармония в земния ни път!

Билети за Великденския концерт - на касата на Операта, каса "Часовника", в мрежите на Grabo и Eventim.