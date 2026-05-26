Националната художествена академия организира международна научна конференция, посветена на 130-годишнината от нейното основаване, която ще се проведе от 27 до 29 май 2026 г. в културен център „Морско казино“, гр. Бургас.

В конференцията участие ще вземат изявени учени, изкуствоведи, преподаватели и личности, доказали своя ангажимент към мисията НХА, от България и от други страни.

Представените доклади ще бъдат публикувани в едноименен рецензиран и рефериран научен сборник, издаден от Художествената академия.

Организационен комитет: проф. Георги Янков, проф. д-р Здравка Василева, доц. д-р Стефан Белишки, проф. Светозар Бенчев, доц. д-р Бойка Доневска и доц. д-р Сузана Николова.

